Son dakika haber: Mersin'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 kişinin yaralandığı cenaze törenindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, 6 kişinin yaralandığı cenaze törenindeki kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 30 Ağustos'ta Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenindeki kavganın ardından gözaltına alınan Ş.A, S.A. ve T.A'dan sonra olayla bağlantılı İ.A. ve Y.A. da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A, S.A. ve T.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki cenazede, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralanmış, polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına almıştı. Güncel Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt Tarsus Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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