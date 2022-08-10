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Son dakika haber... Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü

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Son dakika haber... Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.

Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

San Lorenzo Sonora Güncel Haberler Son Dakika

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