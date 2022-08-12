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Son dakika haber: Meksika'da bir hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı

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Son dakika haber: Meksika'da bir hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı

Son dakika gündem haberi: MEXICO Meksika'nın Ciudad Juarez eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı.

MEXICO Meksika'nın Ciudad Juarez eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı.

Chihuahua Juarez Savcılığı, cezaevinde patlak veren olayların ardından hapishane yönetiminin jandarma birliklerini çağırdığını açıkladı.

Savcılık, rakip çeteler arasında çıkan olaylarda 2 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti.

Chihuahua Juarez eyaleti, çeşitli suç örgütleri ve çetelerin alan hakimiyeti mücadelesi verdiği bölgeler arasında yer alıyor.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Ciudad Juarez Mahkum Sonora Güncel Haberler Son Dakika

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