Son dakika haber: Meksika'da bir hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı Son dakika gündem haberi: MEXICO Meksika'nın Ciudad Juarez eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı. MEXICO Meksika'nın Ciudad Juarez eyaletindeki hapishanede çıkan olaylarda 2 mahkum öldü, 4 mahkum yaralandı. Chihuahua Juarez Savcılığı, cezaevinde patlak veren olayların ardından hapishane yönetiminin jandarma birliklerini çağırdığını açıkladı. Savcılık, rakip çeteler arasında çıkan olaylarda 2 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını kaydetti. Chihuahua Juarez eyaleti, çeşitli suç örgütleri ve çetelerin alan hakimiyeti mücadelesi verdiği bölgeler arasında yer alıyor. Güncel AA / Nuri Aydın Ciudad Juarez Mahkum Sonora Güncel Haberler Son Dakika

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