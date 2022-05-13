Son dakika haber! Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor - Haberler

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Son dakika haber! Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor

AA - Güncel
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedefin...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedefin tahrip edildiğini açıkladı.

AA / Güncel

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