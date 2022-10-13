Son dakika haber! MAZOT ÇALDIĞINI ÖNE SÜRDÜKLERİ ŞÜPHELİNİN ELİNİ VE AYAĞINI BAĞLAYIP POLİSE TESLİM ETTİLER Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre ADANA'da, TIR'dan mazot çaldığı öne sürülen şüpheli, elleri ve ayakları bağlanıp polise teslim edildi. ADANA'da, TIR'dan mazot çaldığı öne sürülen şüpheli, elleri ve ayakları bağlanıp polise teslim edildi. Şüpheliyi yere yatırıp ayağıyla üzerine basan kişiler, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kara yolunda TIR'ların park ettiği alanda mazot çaldığı öne sürülen 1 kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Polis ekipleri gelene kadar şüpheliyi yere yatırıp üzerine basan kişiler, bu anları ise cep telefonuyla kaydetti. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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