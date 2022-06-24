Son dakika haberleri... Marmaris'teki yangında mahsur kalan kaplumbağa ve domuz yavrusunu ormancılar kurtardı

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Marmaris orman yangınında alevlere savaşan yangın söndürme ekipleri aynı zamanda yangından etkilenen yaban hayatına da yardımcı oluyor.

Orman işçileri Değirmenyanı Mahallesi'nde devam eden yangında ayakları yanan bir domuz yavrusunu kurtararak müdahale etti. Ekipler hayvanın ayaklarına ve bacaklarına yanık kremi sürdü. Domuz yavrusu daha sonra tedavi için veterinere gönderildi.

Yangın alanında mahsur kalan bir kaplumbağayı da kurtaran ekipler hayvana su içirdikten sonra tekrar güvenli bir alanda doğal yaşamına saldı.

AA / Güncel