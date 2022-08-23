Son dakika haberleri! Marmaris'teki sürat teknesi yangınına orman işçileri müdahale etti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat teknesinde çıkan yangına orman işçileri müdahale etti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürat teknesinde çıkan yangına orman işçileri müdahale etti. Karacasöğüt Mahallesi'nde iskelede bir sürat teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Fiber tekne kullanılamaz hale geldi. Tekneden dökülen akaryakıt bir süre deniz üstünde yanmaya devam etti. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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