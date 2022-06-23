Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllülerden destek - Haberler

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Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına gönüllülerden destek

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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Avukat, veteriner, doktor, kaptan ve yazılımcı gibi farklı mesleklerden gönüllüler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek veriyor.

Avukat, veteriner, doktor, kaptan ve yazılımcı gibi farklı mesleklerden gönüllüler, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek veriyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kamu çalışanlarının yanı sıra gönüllüler de yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Marmaris'e geldi.

Geçen yıl da Marmaris'te orman yangını söndürme çalışmalarına katılan, sonra da ekip olarak "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" kimlik kartlarını alan çok sayıda gönüllü, alevlerin büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Avukat, veteriner, doktor, kaptan, yazılımcı gibi farklı mesleklerden gönüllüler, yangın tamamen kontrol altına alınana kadar mücadelelerini sürdürmeye kararlı.

"Her canlının yardımına koşmaya çalışıyoruz"

Bursa'dan gelen yazılımcı Nagihan Serbes, AA muhabirine, geçen yıl da orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Marmaris'e bu sabah geldiklerini belirten Serbes, "Zaman zaman nefes nefese kalıyoruz. Aşağıdan yukarı hortumları taşıyoruz. Herkesin Allah yardımcısı olsun." dedi.

Elazığ'dan gelen veteriner Türkan Ceylan ise yangında işin ucundan tutmaya çalıştığını dile getirdi.

Özellikle hortum ve su taşıdıklarını ifade eden Ceylan, "Bizler de müdahale etmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok üzgünüz. Elimizden ne gelir diye düşünüp gece buraya geldik ve sönene kadar buradayız. Her canlının yardımına koşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

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