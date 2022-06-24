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Son dakika haber! Marmaris'teki orman yangınına jandarma 12 helikopterle hava gücü desteği veriyor

AA - Durmuş Genç - Güncel
Son dakika haber! Marmaris'teki orman yangınına jandarma 12 helikopterle hava gücü desteği veriyor

Son dakika haber: Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, Jandarma Genel Komutanlığı da hava gücüyle çalışmalara destek veriyor.

Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, Jandarma Genel Komutanlığı da hava gücüyle çalışmalara destek veriyor.

Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı unsurlar da kara ve hava gücüyle etkin şekilde görev alıyor.

12 jandarma helikopteri, Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanı ile Marmaris Değirmenyanı Mahallesi Asparan mevkisinden basın mensuplarıyla havalandı.

Yangın bölgesine ulaşmadan bambilerine su dolduran helikopterler, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Uzun süre havada kalan ve ekiplerin hava gücüne önemli ölçüde destek olan helikopterler, sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Jandarma ekiplerinin helikopterden yürüttüğü yangın söndürme çalışmalarını AA ekipleri de görüntüledi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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