Son dakika haber: Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını (3) Son dakika haberi... ÖNLEM İÇİN EVLERİN ÜZERİNE HAVADAN SU ATILDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin evlere yaklaşması paniğe neden oldu. ÖNLEM İÇİN EVLERİN ÜZERİNE HAVADAN SU ATILDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin evlere yaklaşması paniğe neden oldu. Tedbir amacıyla helikopter ve uçaklar, evlerin üzerine su atarak önlem aldı. Sahil Güvenlik ekipleri, söndürme helikopter ve uçakların su aldığı İçmeler'deki bölgeyi deniz trafiğine kapattı. Yangının kırılan ağaç dalının elektrik nakil hattına temas etmesiyle çıktığı üzerinde duruluyor. Öte yandan söndürme çalışmalarına destek verirken yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. VALİ TAVLI: ALEVLER KONTROL ALTINDA Muğla Valisi Orhan Tavlı, saat 17.30 itibariyle alevlerin kontrol atına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını söyledi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Marmaris Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

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