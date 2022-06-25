Son dakika haber... Marmaris'te yangının seyri jandarmanın Mobil Harekat Merkezi'nden anlık takip edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekiplere, Jandarma Genel Komutanlığının Mobil Harekat Merkezi teknik imkan ve olanaklarıyla yardımcı oldu.

Marmaris'te 21 Haziran Salı akşam saatlerinde çıkan, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında jandarma teşkilatı hem karada hem de havada görev aldı.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuşlanan jandarmanın Mobil Harekat Merkezi, yangının kontrol altına alınmasında etkin rol üstlendi.

Kara ve hava ekiplerinin koordine edildiği merkez, 63,75 metrekareden oluşuyor.

Komuta Merkezi olarak da kullanılan mobil araçta, insansız hava araçları (İHA) ve dron görüntü izleme sistemi, video konferans sistemi, jandarma asayiş bilgi sistemi, coğrafi analiz sistemi, afet yönetim destek sistemi, Orman Genel Müdürlüğü kamera izleme programı ve meteorolojik değişken grafik sistemi bulunuyor.

Merkezde görev yapan ekipler, bölgeden İHA'lar aracılığıyla gelen görüntüleri söndürme çalışmalarına katılan personele aktardı. Coğrafi analiz sistemi ile de yanan alanları ve muhtemel riskleri değerlendiren ekipler, teknoloji ve teknik imkanları kullanarak doğru hamlelerin yapılmasını sağladı. Böylece bölgede tam bir hakimiyet kuruldu.

Yangın bölgesinin değerlendirmelerini ve merkeze ulaşan görüntüleri anında canlı yayınlarla söndürme çalışmasına katılan ilgililere aktaran merkezin çalışmalarını, Anadolu Ajansı (AA) ekibi görüntüledi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Jandarma Yarbay Talip Kurt, AA muhabirine, Mobil Harekat Merkezi'nin doğal afetlerde, toplumsal olaylarda ve terör olaylarında kullanıldığını, kriz ortamının sevk ve idaresinin sağlanmasında büyük önem arz ettiğini söyledi.

Aracın afetlerde sahip olduğu uydu internet ve ağ bağlantısı sayesinde herhangi bir harici enerji ve kablolu iletişim ağına ihtiyaç duyulmadan haberleşme imkanı verdiğini aktaran Kurt, merkezin Marmaris'teki yangında da önemli bir görev üstlendiğine dikkati çekti.

Kurt, "İHA'lardan gelen görüntüler izlenerek gerekli yönlendirmeler yapıldı. Coğrafi analiz sistemi ile de olay bölgesi değerlendirilerek anlık takibi yapıldı." dedi.

Arama-kurtarma ve sosyal destek faaliyetlerinde de önemli rol alan mobil aracın, vatandaşın huzur ve güvenliği için her türlü göreve hazır olduğunu kaydeden Kurt, Mobil Komuta Merkezi aracının Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketlerinde de kullanıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Marmaris'teki yangın sürecini Mobil Komuta Merkezi aracından takip etti.