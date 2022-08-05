Muğla gündem haberleri: MARMARİS'TE SÜRAT TEKNESİ İLE TEKNE DOLMUŞ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Muğla haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı, İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin de yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı, İngiliz turist Anna Capuano'nun (45) yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin de yaralandığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sürat teknesinin hızlı bir şekilde tekne dolmuşa çarptığı ve içerisinde bulunanların savruldukları yer aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel