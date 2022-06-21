Son dakika haber | Marmaris'te orman yangını başladı Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. AA / Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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