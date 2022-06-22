Son dakika haber | Marmaris'te orman yangını (6)
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Son dakika haberi: HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti.
HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ilgili havadan müdahale durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel