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Son dakika haber | Marmaris'te orman yangını (6)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Son dakika haber | Marmaris'te orman yangını (6)

Son dakika haberi: HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti.

HAVADAN MÜDAHELE BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını gece boyunca devam etti. Havanın kararmasıyla ilgili havadan müdahale durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale yeniden başladı.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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