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Son dakika haber! Marmaris'te orman yangını (2)

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Son dakika haber! Marmaris'te orman yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde çıkan orman yangınına; 1 helikopter ile havadan, 2 araöz ve 20 orman işçisi ile karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde çıkan orman yangınına; 1 helikopter ile havadan, 2 araöz ve 20 orman işçisi ile karadan müdahale edildi. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı. 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Cavit AKGÜN- Tuğba GÜRSES/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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