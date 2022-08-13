Son dakika haber! Marmaris'te orman yangını (2) Son dakika gelişmesine göre KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde çıkan orman yangınına; 1 helikopter ile havadan, 2 araöz ve 20 orman işçisi ile karadan müdahale edildi. KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde çıkan orman yangınına; 1 helikopter ile havadan, 2 araöz ve 20 orman işçisi ile karadan müdahale edildi. Alevler, yarım saatte kontrol altına alındı. 1 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı. Cavit AKGÜN- Tuğba GÜRSES/ MUĞLA, Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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