Son dakika haber! MARMARİS'TE ORMAN YANGINI Son dakika haber: MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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