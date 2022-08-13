Muğla gündem haberi... MARMARİS'TE ORMAN YANGINI Muğla habere göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman çıktı. MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Marmaris'in Taşhan mevkiinde bugün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangından yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Marmaris Muğla Güncel Haberler

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