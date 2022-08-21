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Son dakika haber! Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Son dakika haber! Mardin'deki trafik kazasında polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Yahya Ergin de şehit oldu.

Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ergin, ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine geldi.

Ergin, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit Ergin için bir taziye mesajı yayımlayarak, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Dün meydana gelen olayda kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarpmış, 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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