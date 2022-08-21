Son dakika haber... Mardin'deki kazayı görgü tanıkları anlattı: Bu benim yaşadığım ikinci olay (3)

Son dakika gündem haberi: 'DÖRTLÜLERİ YAKARAK KORNAYA UZUN UZUN BASTIM'Derik'te neden oldukları kaza sonrası gözaltına alınan ve güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a getirilen 2 TIR sürücüsünün, SEGBİS ile ifadeleri alındı.

'DÖRTLÜLERİ YAKARAK KORNAYA UZUN UZUN BASTIM'

Derik'te neden oldukları kaza sonrası gözaltına alınan ve güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'a getirilen 2 TIR sürücüsünün, SEGBİS ile ifadeleri alındı. TIR sürücülerinden U.G.'nin ifadesinde, "Rampadan inerken yavaş yavaş frene bastım. Ancak frenlerinin tutmadığını fark ettiğimde iyice frene asıldım. Ancak araç hızını kesmeyerek aksine daha da hızlanmaya başladı. Dörtlüleri yakarak kornaya uzun uzun bastım. Önüme çıkan araçlara çarpmamak için aracın direksiyonun sağa kırdım. Ondan sonra devrildim. Bazı vatandaşların beni araçtan çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum" dedi. Umut G. ifadesinde aracın bakımını bir ay önce yaptırdığını ve yüklediği gübrenin 27 ton olduğunu söyledi.

Sürücüler, SEGBİS ile alınan ifadelerinin ardından Derik nöbetçi Sulh Hukuk Hakimliği'nce 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.