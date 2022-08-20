Son dakika haber | Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4) Güncel Haberler Son dakika haber: TBMMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYETürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Direk'te yaşanan trafik kazası sonrasında Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. TBMMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Direk'te yaşanan trafik kazası sonrasında Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, mesajında "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. ANKARA, Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Mustafa Şentop Türkiye Twitter Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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