Son dakika haberi | MARDİN'DE DÜZ KONTAKLA OTOMOBİLİ ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Son dakika haber... MARDİN'de park halindeki otomobili önce itip, sonra düz kontak yaparak çalan Mehmet Emin Ö. ve Orhan D. polis tarafından yakalandı. MARDİN'de park halindeki otomobili önce itip, sonra düz kontak yaparak çalan Mehmet Emin Ö. ve Orhan D. polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobili 2 kişi önce itti, daha sonra kapısını açıp bindi. Şüpheliler, düz kontak yaparak otomobili çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geldi. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin Mehmet Emin Ö. ve Orhan D. olduğunu tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, çaldıkları otomobili 5 bin lira karşılığında sattıklarını söyledi. Ekiplerin, Viranşehir ilçesinde olduğunu belirlediği otomobil bulunup sahibine teslim edildi. Otomobili satın alan kişi hakkında da işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Ö. ve Orhan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Kızıltepe Hisarcık Fırat Güncel Haberler Son Dakika

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