Son dakika haberi! İtfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında göreve yeni başlayan personel için yemin töreni düzenlendi.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda göreve yeni başlayan itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi. 295 itfaiye eri için düzenlenen yemin törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve itfaiyecilerin aileleri katıldı. Törende konuşan Başkan Yavaş, "Sizleri kimi zaman Elazığ'da, kimi zaman Kastamonu'da, kimi zaman Marmaris'te takip ediyoruz. Bir afet anında canınızdan geçip nasıl mücadele ettiğinize şahit oluyoruz. Deprem yaşandığında yıkılan gönüllere nasıl umut olduğunuzu, sel felaketlerinde umutsuzca bakan gözlere nasıl ışık olduğunuzu, bir orman yangınında griye ve siyaha dönen hayatları nasıl yeşile çevirdiğinizi biliyoruz. 704 personelimizin 400'ü emeklilik hakkı kazanmıştı ve yaş ortalaması 48'di. Bu sorunu çözmek için harekete geçtik ve sadece itfaiye bölümü mezunlarından oluşan 445 mesai arkadaşımız liyakatle iş başı yaptı. Yaş ortalaması 40'a düştü, toplam bin 192 mesai arkadaşımızla tecrübeli ve dinamik bir ekip kuruldu" diye konuştu.

"Ailelerinize vakur duruşlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum"

Yavaş, Ankara İtfaiyesi'nin Türkiye'nin en deneyimli ve aktif meslek teşkilatlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bir yandan halkımızın can sağlığı ve güvenliği için olaylara en etkin şekilde müdahaleyi yaparken, bir yandan da daha konforlu ve mutlu bir iş ortamına sahip olun istiyoruz. Halkın canını korurken kendi sağlığınız ve canınız için de en uygun çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın olumsuz vakalarda ve afetlerde canının sizlere emanet olduğunu çok iyi biliyoruz. Kahraman itfaiyecilerimizin merkezi yönetim tarafından kanunen meslek olarak tanınması ve özlük haklarının verilmesi konusunun da en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyorum. Ankara İtfaiyesi, Türkiye'nin en deneyimli ve aktif meslek teşkilatlarından birini oluşturmaktadır. İtfaiyemizin ve tüm itfaiye teşkilatlarının pelerinsiz kahramanlarına yapmış olduğunuz fedakarca hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bu zorlu görevi yerine getirirken aileleriniz de belki biraz endişeli ama hep sabırlı ve onurlu bir yaşam sürüyor. Onlara da bu vakur duruşlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA