Son dakika haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şehzadeler İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Turgut Özal Mahallesi'nde bir ikamete düzenledikleri operasyonda 52 kök Hint keneviri, 790 gram esrar ve 169 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan C.D. (45) serbest bırakılırken H.L'nin (30) işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Şehzadeler Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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