Son dakika haber | Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda çıkıp, tarım arazileri ile ormana sıçrayan yangın, 13,5 saat sonra kontrol altına alındı.

Kırsal Hasköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, tarım arazilerine ve ormana da sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekipleri yoğun çabasına karşın alevler Şehitler ile Durasıl mahallerine ulaştı, takviye istendi.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğünün tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.