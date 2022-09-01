Son dakika haber! Manisa'daki kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
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Son dakika haber... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Arda Mahallesi 3207 sokak üzerinde yürüyen H.İ. (23) ile 5 kişi arasında iddiaya göre yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı.
H.İ, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan H.İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel