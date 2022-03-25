Zincirleme kaza: 4 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyon ve tırlardan oluşan 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Saruhanlı ilçesi Saruhanlı-Akhisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. (44) idaresindeki 06 FF 1389 plakalı yakıt tankeri, Cezail T. (48) idaresindeki 41 AIP 591 plakalı kamyon ve Şirin G. (48) idaresindeki 34 CPU 039 plakalı tır ile Naci K. (36) idaresindeki 45 AFN 635 plakalı tır zincirleme kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içerisinde sıkışan Şirin G. ile Naci K. sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı hastaneye kaldırılırken kazada yaralanan Mehmet Ş. ile Cezail T. olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi. Kaza nedeniyle Saruhanlı'dan Akhisar yönüne trafik akışı durdu. Ekipler, yaklaşık 2,5 saat kapalı kalan yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açtı.

(Haluk Satır/ İHA)