Son dakika haber: Manisa'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan kişi gözaltına alındı
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Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı ve üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, polisin kovalamaca sonucu yakaladığı ve üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Laleli Mahallesi Özsaruhan Bulvarı üzerine bir motosikletli, polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Ekiplerin takibi sonucu yakalanan E.S'nin üst aramasında 25 sentetik ecza hal ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel