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Son dakika haber! Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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Son dakika haber! Manisa'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Peker Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekipler şüphelinin üst aramasında, 116 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 fişek buldu.

Gözaltına alınan C.Ü (52) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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