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Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

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Son dakika haber: Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, U.B'nin (33) Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramalarda 226 sentetik ecza ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen U.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel

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