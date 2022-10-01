Son dakika haber: Manisa'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde Bilgehan K.'nin (20) kullandığı 45 KK 066 plakalı motosiklet ile Kamil H. (63) idaresindeki 45 E 0861 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralan Bilgehan K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bilgehan K. müdahaleye karşın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü Kamil H. tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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