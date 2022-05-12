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Manisa'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sezai Altunbaş'ın (55) kullandığı 45 UA 450 plakalı otomobil, yaya Neşet Erdoğan'a (40) ardından da kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ve Erdoğan, Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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