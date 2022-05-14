Son dakika haber... Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber... Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haber... Manisa'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamil A'nın (25) yönetimindeki 35 Y 57 33 plakalı otomobil, Manisa Akhisar kara yolu Selimşahlar Mahallesi geçişinde kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah Ö. idaresindeki, 45 YB 2843 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Abdullah Ö. idaresindeki otomobilde bulunan Fatih Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Fatih Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Selimşahlar, Otomobil, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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