Son dakika haber | Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Selim S'nin (48) kullandığı 07 N 2046 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Sami Özgün (70) idaresindeki 45 AAT 49 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen yolcu ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Selim S. gözaltına alındı. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre Tragger Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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