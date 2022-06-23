Son dakika haber: Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor.

Koldere Mahallesi'nde dün akşam un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, işletmenin arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince sabaha karşı yaklaşık 7 saatte söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan işletmenin deposunda bulunan yem ve buğdayın yandığı öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Saruhanlı Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title