Son dakika haber: Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor. Koldere Mahallesi'nde dün akşam un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, işletmenin arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince sabaha karşı yaklaşık 7 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Öte yandan işletmenin deposunda bulunan yem ve buğdayın yandığı öğrenildi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Ahmet Bayram - Güncel Saruhanlı Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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