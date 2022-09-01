Son dakika haber: Manisa'da sürücüsü fenalaşan otomobil, kaza yaptı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün seyir halinde fenalaştığı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün seyir halinde fenalaştığı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı. Haktan K'nın (22) kullandığı 45 AJ 729 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi trafik ışıklarında bekleyen Cemil A (50) yönetimindeki 45 DB 983 plakalı hafif ticari araca çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası Haktan K'nın fenalık geçirdiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Yunusemre Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Manisa'da sürücüsü fenalaşan otomobil, kaza yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.