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Polisi görünce silah ve uyuşturucuyu atarak kaçan şüpheli yakalandı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polisi görünce silah ve uyuşturucuyu yere atıp kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan N.Ç. (49), elindeki ruhsatsız tabancayı ve 500 gram esrarı atıp otomobille kaçmaya başladı.

Kaçarken 4 araca zarar veren şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Şehzadeler Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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