Son dakika haber! Manisa'da polis, çalınan panelvanı bularak sahibine teslim etti - Haberler

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Son dakika haber! Manisa'da polis, çalınan panelvanı bularak sahibine teslim etti

AA - Serkan Özcan - Güncel
Son dakika haber! Manisa'da polis, çalınan panelvanı bularak sahibine teslim etti

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan panelvan, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan panelvan, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Dilşikar Mahallesinde yaşayan Hasan Minibay, sokağa park ettiği 35 TH 012 plakalı panelvanının çalındığını belirterek, polise başvurdu.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden panelvanın sabaha karşı 04.30'da çalındığını belirleyen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı Adnan Menderes Mahallesindeki bir arsada terk edilmiş halde buldu.

Panelvanın üzerinde park izi tespit çalışması yapan ekipler, daha sonra aracı sahibine verdi.

Aracını 7 saat sonra teslim alan Minibay, polis ekiplerine teşekkür etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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