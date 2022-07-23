Son dakika haber! Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, B.A. (22) idaresindeki 45 T 0038 plakalı ticari otomobil, 2. Anafartalar Mahallesi'nde yolun karşısına geçtiği sırada 12 yaşındaki Erdem Karagöz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Karagöz, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ticari taksi sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Serkan Özcan - Güncel Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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