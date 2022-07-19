Son dakika haber | Manisa'da orman yangını (4) Son dakika haberleri: KONTROL ALTINA ALINDIManisa'da bugün 14.00 sıralarında başlayan orman yangını saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'da bugün 14.00 sıralarında başlayan orman yangını saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin sonlandırıldığı yangında kara ekiplerinin yangının etrafını çevirdiği belirtildi. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ersan ERDOĞAN/MANİSA, Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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