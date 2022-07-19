Son dakika haber! Manisa'da orman yangını (2) Son dakika gelişmesine göre ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA DAĞINIK İLERLİYORManisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki orman yangını, geniş bir alanda dağınık olarak ilerliyor. ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA DAĞINIK İLERLİYOR Manisa'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki orman yangını, geniş bir alanda dağınık olarak ilerliyor. Alevlere 2'si Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen toplam 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer ve 5 yer ekibiyle müdahalede bulunuluyor. Bölgedeki yerleşim yerleri ise alevlerin ilerlemesi ihtimaliyle itfaiye ekipleri tarafından tedbir amacıyla korunuyor. Ersan ERDOĞAN/ GÖRDES (Manisa), Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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