Son dakika haber! MANİSA'DA ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Akhisar'ın kırsal Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayıldı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, söndürme çalışmalarına köylülerde destek veriyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel