Son dakika haber: MANİSA'DA MEYDANA GELEN DOĞAL GAZ PATLAMASINDA 2 İŞÇİ KAÇARAK KURTULDU

MANİSA Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) 2'nci kısımda devam eden asfalt çalışması sırasında patlayan doğal gaz borusu tonlarca ağırlıkta asfalt kazıma makinesini devirdi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, 2 işçinin son anda kaçarak kurtulduğu görüldü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi MOSB 2'nci kısımda meydana geldi. Bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi. O sırada bölgede çalışan 2 işçi ise patlamayla birlikte son anda canını kurtardı. Yoğun toz bulutunun meydana geldiği patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçma anı yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel