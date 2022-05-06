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Son dakika... Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tülay Mercan (22), Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mercan, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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