Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Son dakika haber | Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haşim K. (50) idaresindeki plakasız motosiklet, Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Haşim K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title