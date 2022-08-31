Son dakika haber | Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Haşim K. (50) idaresindeki plakasız motosiklet, Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Haşim K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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