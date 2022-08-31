Son dakika haber | Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Güncel Haberler
Son dakika haberleri: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haşim K. (50) idaresindeki plakasız motosiklet, Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Haşim K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel