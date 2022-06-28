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Son dakika haber: Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haber: Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre MANİSA'da polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MANİSA'da polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik 21 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda S.Y., R.A., G.T., R.G., Y.C., O.O., Y.U., B.A., F.V. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirildi. 7 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

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