Son dakika haber! Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu İ.S'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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