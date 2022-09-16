Son dakika haber! Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı
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Son dakika habere göre Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde terör örgütüyle bağlantılı faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu İ.S'nin kaldığı eve operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel