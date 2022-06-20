Son dakika haber: Manisa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki kişi arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. Hafsa Sultan Mahallesi 4918 Sokak'ta Y.A (30) ve F.A (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Y.A, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan F.A ise polise verdiği ifadesinde Y.A'yı tanımadığını, evine gireceği sırada saldırıya uğradığını ve darp edildiğini öne sürdü. AA / Serkan Özcan - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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