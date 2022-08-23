Son dakika haber | Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Efendi Mahallesi'ndeki 382 Sokak'ta çıkan kavgada Samet N. (31), bıçakla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan ve ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Samet N, kurtarılamadı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin U.A. ile A.E.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen U.A. ile A.E.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Akhisar Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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