Son dakika haber: Manisa'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeşten biri öldü. Bahadırlar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ali S. (33) ile amca çocukları Mert Salih S. (32) ve Alper S. (27) arasında tartışma çıktı. Ali S, tabancayla amcasının oğullarına ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Alper S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Mert Salih S. ise ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığına teslim olan şüpheli Ali S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.??????? AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel Hisarcık Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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