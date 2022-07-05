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Son dakika haberleri! MANİSA'DA AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 20 KÜÇÜKBAŞ YANARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! MANİSA'DA AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 20 KÜÇÜKBAŞ YANARAK ÖLDÜ

Son dakika haber: MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde ahırda çıkan yangında, 20 küçükbaş yanarak öldü.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde ahırda çıkan yangında, 20 küçükbaş yanarak öldü.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Kırkağaç'ın Gelenbe Mahallesi'nde A.K.'ye (37) ait ahırda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. Köylüler yangını söndürmeye çalışmasına rağmen, saman ve otların tutuşmasıyla ahır alev topuna döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında ahırda bulunan 7 koyun, 9 kuzu, 2 keçi ve 2 oğlak olmak üzere toplam 20 küçükbaş hayvan yanarak öldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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